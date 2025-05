Centro de Convivência da Estrutural tem espaço renovado para atendimento à população

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) da Estrutural passou por melhorias significativas em sua estrutura. O espaço recebeu pintura nova, melhorias de acessibilidade, troca do forro e do telhado, além da readequação das instalações elétricas e dos banheiros. A entrega simbólica da nova unidade foi feita nesta terça-feira (6).

Localizado na Quadra 3 do Setor Leste, o Cecon Estrutural estava em manutenção desde agosto de 2024. Durante a execução das obras, a equipe garantiu a continuidade do atendimento aos cidadãos, promovendo atividades na quadra esportiva da região, além de utilizar espaços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Restaurante Comunitário da Estrutural.

O local também recebeu novos mobiliários, computadores e aparelhos de ar-condicionado, proporcionando maior conforto durante o atendimento. “Precisamos dessa manutenção para aprimorar o serviço, não apenas para os servidores, que passam o dia na unidade, mas especialmente para atender melhor a população”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O Cecon Estrutural dispõe de salas para atividades em grupo, espaço para reuniões, banheiros e sala para atividades administrativas dos servidores. A equipe composta por seis educadores sociais e técnicos atende de grupos intergeracionais de 18 a mais de 60 anos de idade, além de um grupo do programa Incentiva DF, voltado para jovens entre 15 e 18 anos.

Serviço de convivência

Nilzete Leite: “Passei por muitas dificuldades ao longo da minha trajetória, mas, graças ao apoio do Creas e, principalmente, do Cecon, consegui superar desafios nos últimos anos”

Geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), os 16 Cecons do DF promovem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), organizando atividades por grupos de diferentes faixas etárias.

O objetivo é desenvolver ações que atendam às necessidades específicas de cada fase da vida, além de incentivar a interação entre grupos formados por pessoas de diversas idades, possibilitando a troca de conhecimentos e experiências. O SCFV também é oferecido por instituições parceiras da secretaria e por algumas unidades do Cras.

A aposentada Nilzete de Souza Leite, 75, moradora da Estrutural, frequenta o Cecon há pelo menos 15 anos e conta que o serviço transformou sua vida: “Passei por muitas dificuldades ao longo da minha trajetória, mas, graças ao apoio do Creas e, principalmente, do Cecon, consegui superar desafios nos últimos anos. Aqui é um espaço muito prazeroso, onde consigo esquecer todas as dificuldades que existem lá fora quando chego”.

Outra frequentadora assídua da unidade é a aposentada Marta Ferreira, 72. “Não perco as atividades”, relata. “Aqui fazemos ginástica, atividades de artesanato e até aulas de alfabetização. É um lugar que amo muito”.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social