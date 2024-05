Centrais de atendimento do GDF passam a funcionar 24h

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Central de Relacionamento, anunciou que as centrais de atendimento agora operam de maneira ininterrupta, 24 horas por dia. Com o objetivo de aproximar a população do poder público, os 300 profissionais que trabalham nos canais realizam mais de 20 mil atendimentos diariamente, que vão desde informações a agendamento de serviços públicos.

A Central de Relacionamento reúne os canais 154 (Departamento de Trânsito), 151 (Instituto de Defesa do Consumidor), 160 (Secretaria de Saúde), 162 (Ouvidoria), além da Central 156. Todos esses são coordenados e gerenciados pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF). Por meio da ligação, considerada prática, ágil e de baixo custo, o cidadão consegue ter acesso às informações necessárias à utilização dos serviços que lhe são ofertados.

“Os nossos canais são importantes para facilitar o contato do cidadão e o governo. A ampliação da carga horária para 24 horas permite que o usuário tenha acesso aos serviços públicos a qualquer momento do dia”, afirmou o secretário executivo de Contratos e Convênios da Secretaria de Economia (Seec), Daniel Riehl.

Além das chamadas realizadas quando o cidadão entra em contato, a central realiza o atendimento proativo. “Nós também ligamos para as pessoas para fazer comunicados ou alertar sobre alguma questão específica. Nesta modalidade, são cerca de 10 mil chamadas por dia”, afirmou o coordenador da Central de Relacionamento do DF, Joran Freire.

Conheça

Está com alguma dúvida? Veja a diferença entre os canais e qual acionar.

– A Central 156: funciona com uma base de conhecimento atualizada de cada órgão, que disponibiliza serviços por meio dos canais 156, 160, 162 e 151. O Canal 156 dispõe de nove opções de atendimento, com serviços distintos, como recadastramento do Bolsa Família; telematrícula e DF alfabetizado; IPTU e IPVA; horários de ônibus; habitação; combate à violência contra a mulher; disque-racismo; disque-idoso e demais informações sobre o governo do DF, Na Hora, dentre outros.

– O Canal 154: destinado a questões que envolvem o Detran-DF. O atendimento tem o foco de fornecer informações sobre os serviços prestados pelo departamento à população do DF.

– O Canal 160: disponibiliza opções de atendimento, com serviços distintos, como informações da Secretaria de Saúde, agendamento para doação de sangue (Hemocentro), doação de leite materno, agendamento para Farmácia de Componente Especializado (Farmácia de Alto Custo).

– O Canal 162: oferece opções de atendimento voltados para os serviços de ouvidoria – registro de reclamação, elogio, sugestão, solicitação ou denúncia.

– O Canal 151: disponibiliza duas opções de atendimento, com objetivo de prestar informações e esclarecimentos acerca das relações de consumo, procedendo à abertura de registro de denúncia, orientar, informar e esclarecer ao consumidor na formulação de consultas e reclamações, bem como do orientações sobre atendimentos já em andamento, ou ainda, por meio de encaminhamento ao atendimento presencial do Procon ou a outro órgão competente.

Tecnologia e inovação

A Central de Atendimento ao Cidadão do DF – que por telefone responde pelo número 156 – está inovando a maneira como os cidadãos interagem com o governo, com a introdução de atendimento via WhatsApp, impulsionado pela inteligência artificial (IA). Esta iniciativa marca uma nova era de acessibilidade e eficiência nos serviços públicos, proporcionando uma experiência mais ágil e conveniente para os moradores do DF.

O WhatsApp oficial do GDF responde pelo número (61) 3410-9000 e está em fase de testes para afinar a tecnologia para garantir um atendimento preciso e eficaz. Recentemente, o atendimento humano pelo telefone 156 foi integrado ao sistema do WhatsApp, oferecendo uma abordagem híbrida que combina a eficiência da IA com a empatia e compreensão dos atendentes humanos. No aplicativo de mensagens instantâneas, o atendimento também é 24h.

Em breve, será introduzido o atendimento web via chat humano 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampliando ainda mais as opções de comunicação e suporte para os cidadãos. Já a fase de testes da IA será concluída ainda neste primeiro semestre.

