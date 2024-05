PMs resgatam criança de 1 ano engasgada no Varjão

Na noite da última segunda-feira (6), uma ação rápida e precisa dos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) resultou no salvamento de uma criança de apenas 1 ano e seis meses, no Posto Policial do Varjão.

Por volta das 19h, a família do pequeno Oscar correu para o Posto Policial em desespero, relatando que o menino estava engasgado. Sem hesitar, o soldado Rosa Neto iniciou imediatamente a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias da criança. Enquanto isso, os demais membros da equipe acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para garantir o atendimento médico posterior.

O CBMDF chegou logo em seguida e prestou os cuidados médicos necessários, conduzindo a criança ao Hospital Regional do Paranoá para exames detalhados.