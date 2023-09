Cena do Hip Hop recebe reconhecimento com editais da Secretaria de Cultura

Serão abertos dois editais com prêmios para agentes culturais e batalhas de rima

“Trata-se de um evento fundamental para a própria formação desses jovens. Além das batalhas servirem como entretenimento, sociabilidade e ocupação saudável da cidade”, argumenta o deputado distrital Max Maciel (PSOL), referindo-se às batalhas de rima que acontecem, há anos, nas cidades do Distrito Federal. Partindo dessa perspectiva, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) lançou dois editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), com o objetivo de reconhecer artistas do Hip Hop com atuação na capital.

Os editais em questão são o de N°10/2023, que reconhece agentes culturais (personalidades, grupos ou entidades) ligados ao movimento hip hop, com prêmio de R$1,2 milhão,e o edital N°11/2023, que contemplará 20 batalhas de rima do DF e Entorno, com o valor de R$15 mil para cada uma delas, totalizando R$ 300.000,00. Segundo Cláudio Abrantes, secretário de cultura, é importante destacar a importância do reconhecimento cultural de movimentos fortalecidos principalmente em regiões mais carentes. “Nós sabemos a importância do hip hop e das batalhas de rimas como expressão cultural em muitas regiões do Distrito Federal. A melhor forma de reconhecer e, também, descentralizar a cultura, são com projetos que enaltecem esses agentes culturais “, afirmou.

Como explica o deputado Max Maciel, as batalhas de rima consistem em um encontro onde artistas duelam entre si com rimas improvisadas e faladas. “Eles são desafiados a expor argumentos, ideias, criatividade e raciocínio rápido. Isso exige estudo, pesquisa e leitura”, pontuou o deputado, salientando que existem, hoje, aproximadamente 57 batalhas de rima no DF. “Muitas periferias da capital não têm espaços públicos culturais e, muitas vezes, a batalha de rima é o único evento cultural daquela cidade, a única opção de lazer. Importante lembrar que o edital também abrange as batalhas que acontecem nas cidades do Entorno do DF”, disse o parlamentar.

A ideia da proposta, como explica o distrital, surgiu ouvindo os integrantes das próprias batalhas. “Foi uma demanda que veio do próprio movimento hip hop e do GT do hip hop. Desde o início do nosso mandato, assumimos esse compromisso com a cultura hip hop. A Secretaria sempre esteve aberta a esse diálogo e elaborou esses editais junto com o nosso mandato. É uma conquista de todos: do movimento, da secretaria e do nosso mandato”, comemorou Maciel.

As inscrições para o edital n° 10/2023 estarão disponíveis a partir do dia 06 de setembro, e seguirá aberta até o dia 21 de setembro. Já o edital n°11/2023 estará disponível no site da secretaria de cultura entre os dias 06 e 22 de setembro.

Pluralidade cultural

Alguns requisitos são exigências dos editais, entre elas a inclusão, diversidade e descentralização de regiões. Um ponto a ser destacado é o intercâmbio de expressões artísticas e culturais, que será avaliado no que abrange a interação dos coletivos com outras batalhas que ocorrem no Distrito Federal e RIDE, juntamente o diálogo com os diferentes elementos da cultura hip hop.