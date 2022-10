Cemitérios vão oferecer atendimento psicológico e social no Dia de Finados

Também haverá atuação da Ouvidoria do GDF para registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério, além de elucidação de dúvidas relacionadas aos serviços cemiteriais e funerários. Serão distribuídas cartilhas com tira-dúvidas e tabelas de preços dos serviços de cemitério e funerários.

Os cemitérios ficarão abertos, no Dia de Finados, das 7h às 19h, com disponibilização de bebedouros e 54 banheiros químicos aos visitantes. “Nos dias que antecedem o feriado, o funcionamento será normal, das 8h às 18h, mas a Sejus sempre cumpre o seu papel social de promover o respeito aos rituais religiosos, para que a população do Distrito Federal se sinta protegida, acolhida e respeitada neste dia tão importante”, comenta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

De sábado (29) a quarta-feira (2/11), a expectativa é de que cerca de meio milhão de pessoas circulem pelas unidades para homenagear seus entes queridos. Serão disponibilizadas vans para acesso ao interior de todas as unidades e para o retorno das cerimônias religiosas.

As atividades serão realizadas por meio da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf), com a colaboração da Ouvidoria e das demais subsecretarias.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) realizará, na próxima quarta-feira (2/11), feriado do Dia de Finados, ações em todas as seis unidades de cemitério da concessionária Campo da Esperança do Distrito Federal. Equipes da Sejus estarão prestando atendimentos psicológicos e de assistência social em todas as unidades de cemitério do DF.

Também haverá atuação da Ouvidoria do GDF para registro de reclamações, denúncias e sugestões pertinentes aos serviços de cemitério, além de elucidação de dúvidas relacionadas aos serviços cemiteriais e funerários. Serão distribuídas cartilhas com tira-dúvidas e tabelas de preços dos serviços de cemitério e funerários.

Os cemitérios ficarão abertos, no Dia de Finados, das 7h às 19h, com disponibilização de bebedouros e 54 banheiros químicos aos visitantes. “Nos dias que antecedem o feriado, o funcionamento será normal, das 8h às 18h, mas a Sejus sempre cumpre o seu papel social de promover o respeito aos rituais religiosos, para que a população do Distrito Federal se sinta protegida, acolhida e respeitada neste dia tão importante”, comenta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

De sábado (29) a quarta-feira (2/11), a expectativa é de que cerca de meio milhão de pessoas circulem pelas unidades para homenagear seus entes queridos. Serão disponibilizadas vans para acesso ao interior de todas as unidades e para o retorno das cerimônias religiosas.

As atividades serão realizadas por meio da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf), com a colaboração da Ouvidoria e das demais subsecretarias.

Com informações da Agência Brasília