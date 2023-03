Celina Leão vence jogo de exibição de campeonato de futevôlei

É preciso incentivar o esporte com os talentos que já temos aqui e revelar novos talentos”, destacou a governadora em exercício

A governadora em exercício Celina Leão participou, neste sábado (11), da primeira etapa do Campeonato Brasiliense de Futevôlei. Celina fez um jogo de exibição ao lado do jogador Carninha, um dos expoentes do esporte na cidade. A dupla venceu por 21 x 19 os jogadores Laresse e Djavan. O campeonato, que reúne 497 duplas, começou na sexta-feira (10) e continua até este domingo (12), na Arena 61, em Águas Claras.

Celina Leão destacou o gosto do brasiliense pelo futevôlei e afirmou que é a modalidade que ela pratica e gosta. “Brasília é celeiro do futevôlei. Temos aqui jogadoras como a Alana, que hoje está fora da cidade participando de campeonatos. É preciso incentivar o esporte com os talentos que já temos aqui e revelar novos talentos”, destacou.

“Essa já é a segunda edição do Campeonato, teremos quatro etapas. Como isso, incentivava-se a prática da modalidade. Contamos também com a categoria feminina, prestigiando nossas meninas e mulheres”, acrescentou Celina. Ela comentou que hoje o futevôlei é praticado em todas as regiões administrativas do DF.

O jogador Carninha, de 21 anos, expoente do esporte na cidade, e que fez dupla com a governadora em exercício na partida deste sábado, elogiou a performance da parceira de quadra. “Achei que ela estaria mais enferrujada pelo tempo sem jogar, mas está em excelente forma, jogou muito”, destacou. O atleta disse que é uma grande oportunidade para os jogadores da cidade a realização de campeonatos aqui.

Um dos organizadores do evento, Thiago Espíndola, disse que a participação de 497 duplas representa um recorde. “Esse é um dos esportes que mais crescem no DF. Temos atletas de ponta, como o Paraná, por exemplo. O GDF está apoiando, disponibilizando sua estrutura de segurança para que o campeonato aconteça da melhor maneira possível.” Segundo ele, haverá uma premiação de R$ 13 mil, que será dividida entre os vencedores do campeonato nas diversas categorias.

Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília