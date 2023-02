Celina Leão reinaugurou campos sintéticos no Guará

Ao total, foram investidos R$ 602,4 mil na reforma dos campos, que contou com a substituição e pintura de alambrados e troca de gramado

Na manhã desta quinta-feira (9), Celina Leão, a governadora do DF em exercício, reinaugurou alguns campos sintéticos espalhados pela Região Administrativa do Guará. que terá agora seis equipamentos públicos esportivos reformados.

Ao total, foram investidos R$ 602,4 mil na reforma dos campos, que contou com a substituição e pintura de alambrados, retirada do gramado sintético antigo, reparação da base do campo e aplicação de gramado novo.

“O esporte é a porta de entrada para a cidadania. Em nome do esporte, dos atletas e das crianças, o GDF vai avançar em todas as áreas. O nosso compromisso é equipar esses espaços esportivos para atender todos os projetos sociais que acontecem na comunidade”, afirmou Celina.

Além do campo localizado na QE 2 do Guará I, onde foi dado o chute inicial, foram reformados também os campos na QE 1, em frenteà EPTG, o da Colônia Agrícula próximo ao viaduto da EPTG, oa da QE 18 e da QE 15 do Guará I, e o da QE 48 do Guará II.