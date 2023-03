Celina Leão participa da primeira edição do GDF Mais Perto do Cidadão

O programa foi lançado pela governadora em exercício Celina Leão em 8 de fevereiro deste ano

A primeira edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão acontece no Riacho Fundo II, na Quadra 1A Etapa QN 10, Conjunto 4, localizada em frente ao restaurante comunitário da cidade. Foi preparada uma estrutura com diversos serviços totalmente gratuitos, de órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e do governo federal para a população.

O programa busca realizar ações itinerantes nas diversas regiões administrativas voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida para a população.

Celina fala sobre a importância do evento. “O programa mostra a preocupação do governo com a população, queremos cuidar, e cuidar bem”, relata a governadora em exercício.

O GDF Mais Perto do Cidadão tem como fundamentos a inclusão social, a dignidade da pessoa humana, a eficiência dos serviços públicos e a acessibilidade.

Nos dois dias de evento no Riacho Fundo II, a população contou com atendimentos do Na Hora, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), a partir da emissão gratuita das primeiras e segundas vias de identidade, como também atendimento do Procon, para registro de reclamação a respeito de relações de consumo, compras e contratos.

Também serão oferecidos serviços da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), do Departamento de Trânsito (Detran), da Neoenergia, do INSS, do Ministério do Trabalho e Previdência, e ainda da Receita Federal.