Celina Leão acompanha formatura de mais de 10 mil no Qualifica DF

Nesta sexta-feira (07), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, acompanhou a entrega de certificado feita aos 10.587 formandos do programa Qualifica DF pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet-DF).

“Em um curso de qualificação você descobre várias coisas. Você começa a se movimentar na esperança da oportunidade e descobre que é capaz. É por isso que investimos tanto em educação”, destacou Celina, durante cerimônia realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O programa capacitou profissionais em diversos cursos, como auxiliar de farmácia, assistente administrativo, atendente de consultório médico e dentário, atendente de farmácia, assistente administrativo e auxiliar de contabilidade, entre outros.

Essa turma do programa atendeu aos moradores de Ceilândia, Guará, Paranoá, Planaltina e Asa Sul. A formatura simboliza um passo importante na capacitação profissional e no desenvolvimento econômico da cidade.

“Falar do Qualifica DF é falar de um programa que nos traz orgulho. É um programa que traz oportunidade e dá condições para quem quer entrar no mercado de trabalho. Essa qualificação profissional é um grande passo para o combate ao desemprego no DF”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.