Celina entrega Batalhão da Esplanada: Temos o dever de prestar a segurança à democracia

Elisa Costa

O 6º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ganhou uma nova instalação na tarde desta quinta-feira (09), que vai poder abrigar 500 policiais para atuarem de prontidão na segurança dos Poderes da República.

A obra do Governo do DF (GDF) foi entregue em uma solenidade com a presença da governadora interina Celina Leão (PP). Do efetivo local, 277 são novos integrantes, convocados para reforçar a fiscalização da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes.

“Temos o dever constitucional de prestar a segurança à democracia. Essa segurança nunca falhou. Foram 52 dias desde a visita que fizemos aqui, um batalhão que tava em condição ruim, então conseguimos outra ala e estamos renomeando esse batalhão, a partir de hoje chama Batalhão da Segurança dos Poderes da República. Ninguém quebra uma democracia solida, a segurança está de pé e a inauguração dá conforto para esses entes que representam a democracia. O dia 8 de janeiro nunca mais acontecera, essa tropa tem a consciência que isso não reflete a nossa PM”, disse a governadora em discurso.

Marcaram presença o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, os deputados distritais Hermeto, João Cardoso, Iolando, Joaquim Roriz, deputado. Federal Julio Cesar Ribeiro e Reginaldo Veras, o Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a Procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão e os presidentes de empresas Caesb e Novacap.

Em comemoração, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, declarou estar orgulhoso do trabalho realizado pela corporação. “Manifestações de mais de 400 mil pessoas já foram contidas de forma coordenada e eu tenho a missão de resgatar a imagem que ficou chamuscada a partir do dia 8 de janeiro. Sempre trabalharam de forma eficiente e não é à toa que é conhecida entre as demais forças de segurança. Com o 8 de janeiro tomamos as providências para dar melhores condições de atuação da PM na Esplanada. Esse esforço demonstra o respeito que temos pelas instituições. A PM esta preparada para honrar essa missão que nos orgulha, que é a segurança. O dia 8 de janeiro jamais voltara a acontecer nesse país”.

Também esteve presente o secretário executivo do Ministério da Justiça e antigo interventor federal, Ricardo Cappelli. Durante discurso, ele parabenizou a união dos poderes. “Repito que temos plena confiança na PM do DF, porque foi essa PM que deu segurança na posse do presidente Lula, na posse dos deputados e senadores e a reabertura do Ano Judiciário. O que houve no dia 1 ao dia 8 foi falta de comando, de firmeza, de liderança. Os policiais foram colocados na esplanada naquele dia para colocar suas vidas em risco. A culpa foi de quem não fez o planejamento correto”