Ceilândia recebe em festa novo Campo Sintético da Guariroba

Na semana do aniversário de 53 anos de Ceilândia, o clima já é de festa na cidade, ainda mais depois da entrega do novo Campo Sintético da Guariroba, na 24/26 da Ceilândia Sul. O espaço usado pela comunidade foi totalmente reformado graças à emenda parlamentar do Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), cujo gabinete destinou mais de 800 mil reais para a troca da grama sintética, reforma dos alambrados e traves, além da requalificação do entorno do campo.

A inauguração do espaço ocorreu nesta sexta-feira (22) e contou com a presença do distrital, que foi conferir de perto as melhorias no espaço. “É uma alegria atender a uma reivindicação da população que merece um local de qualidade. Agora, os times da comunidade vão bater um bolão, vamos ver se vão ficar tão bons quanto eu no futebol”, brincou o parlamentar, que levou a sério o próprio desafio e chegou a ensaiar uns dribles com a bola, mas acabou mesmo acompanhando uma partida entre dois times da região.

O treinador Ronaldo Aranha, 59 anos, que mantém uma escolinha de futebol atendendo crianças e jovens da comunidade aprovou o novo espaço. “Antes, o campo não tinha condições de uso, era cheio de brita, a grama soltava toda. A partir de agora, é só alegria e queremos, por meio do esporte, formar homens e atletas”, disse. O músico Nego Willian, 42 anos, elogiou a destinação de investimentos para os locais que a comunidade precisa. “Aqui é um trabalho que abrange muitas pessoas, não só crianças, como adultos, que também precisam de um espaço de lazer”, disse.

Participaram também da inauguração o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o Secretário de Esporte, Julio Cesar Ribeiro, e o Administrador Regional da Ceilândia, Dilson Resende. Além do Campo Sintético da Guariroba, o Deputado Distrital Ricardo Vale também destinou emenda para reforma do Campo de Esporte de Sobradinho II e do Campo da QE 42, no Guará.