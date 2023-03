Ceilândia ganhará nova sede do 8º Batalhão de Polícia Militar

“Há previsão orçamentária, e nós já temos o projeto arquitetônico”, anuncia o comandante do 8º BPM, major Kotama

A maior região administrativa do Distrito Federal, Ceilândia, celebrou 52 anos na segunda-feira (27), e o reforço na segurança pública vai ser um dos presentes para os moradores da RA. Na comemoração de aniversário da cidade, a vice-governadora, Celina Leão, anunciou que o Governo do Distrito Federal (GDF) assinou um despacho definitivo da área em que será construído o 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Há mais de 30 anos, o 8º Batalhão funciona em um espaço provisório. Com a novidade, a expectativa é que seja construída uma sede com a infraestrutura e tecnologia necessárias para eficiência e segurança na região.

“Há previsão orçamentária, e nós já temos o projeto arquitetônico”, anuncia o comandante do 8º BPM, major Kotama. “Faltava a destinação da área para que pudéssemos iniciar a tramitação. A área cedida é de aproximadamente 16 mil m². Arrisco dizer que este será o maior batalhão da PM no DF.”

Motivos para comemorar, segundo o gestor, não faltam: “Teremos um espaço com mais tecnologia, com monitores adequados, câmeras de segurança e internet de boa qualidade, para fornecer o melhor da segurança pública para os moradores da região”.

A área cedida para a construção fica no centro de Ceilândia, em um ponto estratégico com grande fluxo de pessoas, próximo à administração da cidade. “A ideia é que os moradores daqui de Ceilândia se sintam cada vez mais seguros, com um policiamento eficiente”, afirma o administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília