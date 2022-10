A companhia orienta os usuários a deixarem uma reserva mínima de água – correspondente ao consumo médio diário

A região da Ceilândia ficará sem água nesta sexta-feira (21). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) programou a suspensão para que Neoenergia Distribuição Brasília construa uma rede elétrica na região.

O desligamento ocorrerá das 8h às 22h e afetará as QNNs 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 23, 25, 31 e 33, na QNMs de 1 a 6 e de 11 a 33, nas CNMs 1 e 2, na Feira Permanente de Ceilândia, na delegacia, em parte do Hospital Regional da Ceilândia (HRC) e no Corpo de Bombeiros.

Com a obra, o reservatório da Caesb ficará sem força para bombear água para essas regiões.

A companhia orienta os usuários a deixarem uma reserva mínima de água – correspondente ao consumo médio diário – para, com isso, não serem afetados pela interrupção no fornecimento.

As informações são da Agência Brasília