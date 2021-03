Ceilândia faz 50 anos e ganha operação especial anticrimes

Ação denominada de Quinto Mandamento tem como principal objetivo a redução da violência e apreensão de drogas

Nesta quinta-feira (25), a operação Quinto Mandamento (Não Matarás) começou a ser realizada com mais policiais e agentes públicos em Ceilândia. A edição especial compõe a programação pelos 50 anos da região administrativa. Coordenada pela Secretaria de Segurança, a ação tem como foco a redução dos crimes contra a vida.

A operação vai até o domingo (28), tendo como principal foco o combate aos homicídios. Reunirá servidores públicos integrantes das polícias Militar e Civil, do Departamento de Trânsito (Detran-DF), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), do DF Legal e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

Queda de delitos

De acordo com o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres, a Quinto Mandamento tem como foco preferencial o combate aos homicídios, mas está contribuindo também para reduzir outras práticas criminosas.

“A operação envolve ainda o combate a roubo de veículos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas,fiscalização de carros, autuação de condutores alcoolizados e interdição de estabelecimentos comerciais irregulares. É uma operação completa e que reflete a capacidade de integração e interação dos participantes”, destacou o secretário. “Nosso foco é a redução de crimes contra a vida em todas as regiões do Distrito Federal, mas percebemos a redução de outros delitos”, complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o secretário, as equipes estarão em Ceilândia até o próximo domingo (28). “Será um esforço concentrado em toda região de Ceilândia, inclusive Sol Nascente e Pôr do Sol. Estaremos em todos esses dias realizando ações com apoio operacional de tropas especializadas, inclusive nas rodovias que cercam a cidade”, completou.

Manchas do crime

A ação será realizada com base em manchas criminais, ou seja, de acordo com locais, dias e horários em que crimes ocorrem nas regiões administrativas do DF, como explica o secretário-executivo de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os locais foram mapeados por meio de levantamentos das subsecretarias de Inteligência (SI) e de Gestão da Informação (SGI). A organização e integração dos demais órgãos ficou por conta da Subsecretaria de Operações Integradas, a SOPI”, finaliza.

A Quinto Mandamento faz parte de nossa estratégia para redução de homicídios e ocorre, de forma contínua, desde o dia 31 de julho de 2020.