Ceia solidária JBr do Bem

O ano de 2021 foi um tanto quanto conturbado e cheio de falsas esperanças. Pandemia, desemprego, pobreza e muitas outras coisas mais. O Jornal de Brasília com a iniciativa do JBr do Bem e diversos parceiros promoveram juntos ações que ajudaram muitas famílias em tempos difíceis.

Neste ano foram cestas básicas, brinquedos, fraldas, agasalhos e também uma Ceia Solidária de Natal realizada pelo chef Fábio Marques em parceria com a agência Indica Brasília, supermercado Big Box e os colunistas do JBr. A ceia contou com um cardápio variado, sobremesa e bebidas como sucos de fruta e refrigerante.

Receita:

frango marinado em shoyu, chimichurri, paprica demfumada

Salpicão: Cebola, repolho roxo, cenoura, milho, ervilha, maionese e batata palha

Arroz branco e feijão

Rabanada

Para ver o modo de preparo e a receita completa acesse @ocheffabiomarques no instagram

Confira os bastidores do Natal Solidário do JBr: