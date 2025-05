CED 01 do Itapoã celebra 2º lugar nas Olimpíadas dos Colégios Cívico-Militares

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realiza neste sábado (24), às 8h, a cerimônia de premiação do Centro Educacional 01 (CED 01) do Itapoã, em reconhecimento ao desempenho da escola nas Olimpíadas dos Colégios Cívico-Militares do DF. A solenidade acontece na quadra coberta da própria unidade escolar, localizada na rodovia DF-250, Km 2,5.

Com a presença estimada de 300 alunos, 700 responsáveis, professores, convidados e os mascotes da Turminha Mais Segura, o evento marca a conquista do segundo lugar geral pelo CED 01, que se destacou entre as 16 escolas participantes da competição, encerrada no final do ano passado.

Promovidas pela SSP-DF por meio do eixo Escola Mais Segura, do programa Segurança Integral, em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF), as olimpíadas buscaram promover o esporte e reforçar valores como respeito, disciplina e cooperação entre os estudantes da rede pública.

As competições englobaram sete modalidades: atletismo, basquete, futsal, vôlei, queimada, handebol e xadrez. As escolas participantes integram o projeto Escolas de Gestão Compartilhada, voltado para instituições situadas em regiões com altos índices de vulnerabilidade escolar, funcionando como instrumento de inclusão social por meio da prática esportiva.

A entrega das medalhas está sendo realizada de forma escalonada, de acordo com o cronograma de cada escola. O CED 01 do Itapoã é a primeira unidade a sediar sua solenidade. Além dele, as outras duas escolas mais bem colocadas foram o CED 308 do Recanto das Emas, que conquistou o primeiro lugar, e o CEF 01 do Paranoá, em terceiro.

A premiação celebra não apenas o desempenho esportivo dos alunos, mas também o fortalecimento dos laços entre escola e comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e colaborativo para o desenvolvimento educacional e pessoal dos estudantes.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)