CEB: três regiões sem energia nesta sexta

Desligamento temporário será necessário para reparos na rede elétrica em chácaras

As equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) estarão, nesta sexta-feira (12), na área rural do Gama para fazer a substituição dos condutores elétricos que transportam a energia de rede de baixa tensão por outros condutores com maior capacidade de condução de corrente. O trabalho acontecerá entre às 8h40 e às 16h30.

Neste período, o fornecimento de energia será interrompido no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, chácaras 8 e 9 e no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, nas chácaras Juruá, Criativa, Santo Antônio, Esperança, Recanto Felicidade, Minas Gerais e as de números 3 a 7, 10, 11, 13 a 15 e 18. Também ficarão sem energia as quadras 1 (lotes 1 a 10) e 2 (lotes 1 a 3 e 6 a 10) do Condomínio Recanto das Palmeiras e as chácaras 1 a 8 do Núcleo Rural Monjolo.

Outras duas regiões também receberão serviços da CEB e terão o fornecimento de energia interrompido em razão de podas de árvores. Em Sobradinho, o desligamento será de 8h40 e 16h, na DF- 205, KM 14: chácaras Boa Esperança, Recanto, Nova Aliança, 39, 48, 48-C, 49, 58, 57, 57-A.

Em Brazlândia, os serviços vão até 16h30, deixando sem energia a Gleba 2 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, chácaras Nossa Senhora Aparecida, Recanto da Felicidade, Boa Vontade, Sabinópolis, Recanto Feliz e aquelas de números 1 a 24, 126-b, 129 a 152, 165, 166, 551, além do Assentamento Gabriela.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

