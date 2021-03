CEB: Riacho Fundo e Samambaia sem energia nesta quarta-feira

Serviço será feito nesta quarta-feira (31) e deixará regiões, temporariamente, sem energia

Nesta quarta-feira (31), as equipes da CEB Distribuição vão realizar a substituição de postes no Riacho Fundo,. Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia, de 8h às 13h, na QS 6 lotes ímpares de 5 a 37, e no conjunto 2, nos lotes ímpares de 5 a 39.

Samambaia também vai ganhar nova estrutura de iluminação como parte das ações de manutenção preventiva, de 13h às 17h. Neste período, o desligamento programado afeta a QN 501, nos conjuntos 1 (lotes 1 a 4), 2 (lotes 1 a 4), 6 (lotes 2 e 3) e 8 (lote 1/2).

A interrupção no fornecimento de energia também será realizada em Planaltina, para poda de árvores, de 9h às 16h. Serão afetadas as chácaras Despenhada, Marrecos, Maria Aparecida, Filhos e Netos, Pinheiro, Paraguassu, Boa Esperança, Santa Luzia, Pau do Oléo, Água Azul e Felicidade, além do Sítio da Vovó, todos no Núcleo Rural Retiro do Meio.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas por dia.

As informações são da Agência Brasília