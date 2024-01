CEB investe R$ 300 milhões para modernização da iluminação pública

Projeto estabelece que, até 2026, 284 mil lâmpadas de LED serão instaladas na capital

Ao longo de três anos, até 2026, a iluminação pública do Distrito Federal terá o investimento de R$ 300 milhões na instalação de 284 mil novas luminárias LED que irão renovar a cidade. A previsão é que as lâmpadas sejam colocadas em novas regiões e substituam as instaladas entre 2019 e 2020, que, de acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), já estão antiquadas.

O investimento do plano de modernização da iluminação pública da capital vem da própria CEB, que gere a CEB Ipês – braço da companhia responsável pela gestão, manutenção e modernização do parque de iluminação pública de Brasília. O projeto é uma resposta à necessidade de ampliação dos serviços da empresa, que, diante da demanda da população brasiliense por mais pontos de luz em espaços comuns na capital, estabeleceu parceria com o GDF para colocar o plano em ação.

O contrato de concessão entre o GDF e a CEB-Ipês tem vigência de 30 anos e tem como objetivo principal “o equacionamento dos recursos necessários para atingir a eficiência energética total do parque”, conforme destaca a companhia. “Além de garantir a eficientização total do parque durante um período de três anos, a concessão proporcionará outros benefícios positivos, incluindo a sustentabilidade ambiental e econômica, a redução dos custos com o consumo de energia elétrica de até 50%”, afirmou a empresa.

Outros benefícios citados pela empresa são o da segurança rodoviária, a promoção do bem-estar da população, a contribuição para redução da violência e os avanços na iluminação dos monumentos públicos da cidade por meio do Plano de Iluminação de Destaque (PISD) – que abrange ciclovias, praças e parques. Além disso, será oportunizada a cessão das estruturas para a instalação de tecnologia e internet das coisas (5G), com o intuito de gerar receita para a Companhia e o GDF.

Ainda em dezembro de 2023, foram fechados 42 contratos de eficientização, com investimento de mais de R$ 15 milhões para substituição de quase 20 mil lâmpadas até março de 2024. De acordo com a CEB, foram investidos R$ 29,7 milhões destinados à instalação de 34 mil novas luminárias de LED em diversas Regiões Administrativas do DF.

Esclarecimento ao TCDF

Em resposta ao Tribunal de Contas do DF, que havia questionado a CEB quanto à falta de iluminação pública em áreas centrais de Brasília e outras regiões como Guará, Candangolândia, Ceilândia, Samambaia, Incra 9 e BR 070, a empresa esclareceu que desde 2019 tem feito um esforço específico para a substituição das luminárias convencionais por modelos em LED.

De acordo com a empresa, a injeção dos recursos é um plano a ser manejado de forma responsável, uma vez que o valor arrecadado na Contribuição de Iluminação Pública (CIP), voltado para a modernização, não é suficiente para o investimento no curto prazo. Por esta razão o contrato de concessão entre o GDF e a CEB-Ipês foi assinado, conforme destaca o presidente da CEB, Edison Garcia

“Com a transferência do serviço de distribuição para a iniciativa privada, a CEB se tornou superavitária, o que possibilitará que a partir deste ano de 2024 possamos investir capital próprio na concessão e nos investimentos necessários”, destacou o presidente da companhia. Ele destaca que a celebração do contrato assegura atingir a eficiência energética total do parque. “Com a substituição de todas as luminárias, a conta de energia irá reduzir drasticamente, e a companhia irá recuperar o investimento por meio dos valores arrecadados pela CIP”, explicou.

À Corte de Contas do DF, a CEB também destacou do desenvolvido um “robusto e completo Plano de Manutenção, que contemplará o tipo de manutenção a ser realizada no parque de IP do DF, assegurando o uso das melhores técnicas e procedimentos adotados no segmento”. Dessa forma, o parque de iluminação pública poderá operar com segurança, “oferecendo à população respostas rápidas e satisfatórias às suas demandas”.

Sobre problemas apontados pelo TCDF na iluminação do Metrô, a CEB destaca que apresentou um levantamento com fotos que demonstra que toda a iluminação pública sob responsabilidade da companhia estava em funcionamento. As luminárias apresentadas em relatório com defeitos não são de responsabilidade da empresa.

“A CEB informou que no momento está executando os últimos contratos firmados no modelo antigo de gestão da iluminação pública, cuja responsável era a Secretaria de Obras do Distrito Federal. Diversas regiões administrativas serão beneficiadas pelos contratos de eficientização assinados no final do ano: Samambaia, Park Way, Lago Sul, Jardim Botânico, São Sebastião, Gama, Plano Piloto, Ceilândia, Santa Maria, Vicente Pires e Paranoá”, destacou.