CEB instala postes em ciclovia na Asa Norte

GDF investiu R$ 138,6 mil na obra

Quem passa pela ciclovia entre as quadras SQN 216 e 416 passeia pelo espaço com mais tranquilidade. A pista, com cerca de 580 metros de extensão, recebeu postes com luminárias de LED e já está mais segura para os ciclistas à noite. Por meio da Administração do Plano Piloto, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 138,6 mil para garantir a iluminação na via, em obra executada pela CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB-Ipes).

Até então, a lua que a ciclovia recebia vinha da iluminação pública da calçada ao lado, mas alguns pontos do percurso ficavam escuros. Agora, após a finalização da obra, 32 postes de aço foram instalados ao longo da via, deixando tudo claro e garantindo a visualização e segurança em toda a sua extensão.