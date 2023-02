CEB instala nova iluminação pública em frente ao posto da PRF, na BR-020

As 25 luminárias com lâmpadas LED foram custeadas pela Contribuição de Iluminação Pública, em parceria com a Secretaria de Obras do DF

Em continuidade ao plano do Governo do Distrito Federal (GDF) de tornar a iluminação pública 100% eficientizada, a CEB Ipes realizou a instalação de 25 luminárias com lâmpadas LED na BR-020, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Planaltina. A ação visa melhorar a visibilidade para os policiais que atuam no local. Os recursos para a execução do projeto, no valor aproximado de R$ 24 mil, são provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), em parceria com a Secretaria de Obras do DF. “O trabalho da PRF é de extrema importância para garantir a segurança das nossas rodovias, principalmente a BR-020, que possui alto fluxo de veículos. A nova iluminação contribuirá para a atuação dos policiais nos seus ofícios”, declarou o presidente da CEB Ipes, Edison Garcia. A ação foi concluída pela companhia e a corporação já pode usufruir de uma iluminação pública mais potente para atuar no local. Com informações da Agência Brasília