CCDF lança Consulta Pública da Lei Paulo Gustavo

Proposta vem colher contribuições da comunidade cultural

O Comitê Consultivo da Lei Paulo Gustavo, criado pela Portaria nº 251 de 17 de novembro de 2022, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), coloca à disposição da comunidade cultural a primeira consulta pública para colher subsídios para a execução da lei.

Segundo previsto pela Lei Paulo Gustavo (LPG), é necessário o debate com a sociedade civil antes da formulação de editais. Assim, o Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), que coordena as atividades do Comitê Consultivo, apresenta este primeiro meio de consulta, enquanto aguarda a regulamentação da Lei Paulo Gustavo junto ao Ministério da Cultura.

Os interessados em participar com contribuições sobre como os mecanismos de financiamento devem estar estruturados, quais setores devem ser contemplados e seus valores, entre outros aspectos pra a melhor implementação da LPG, podem participar por meio do preenchimento do formulário online disponível em: https://forms.gle/wWMcon3pAoCPhgTGA As contribuições serão recebidas até o dia 15 de fevereiro.

Posteriormente, serão realizados outros meios de consulta à comunidade cultural, que também pode enviar dúvidas e sugestões para o CCDF pelo e-mail [email protected]

LEI PAULO GUSTAVO

A Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil, que impactou de forma trágica o setor cultural nos últimos anos. Conhecida como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator falecido em decorrência da Covid-19, ela direciona R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados, municípios e ao Distrito Federal para fomento de atividades e produtos culturais. Desse total, R$ 2,8 bilhões devem ser destinados ao setor do audiovisual e R$ 1 bilhão para as demais atividades.

Em novembro de 2022, a Secec instituiu um comitê consultivo, vinculado ao Conselho de Cultura do DF, para debater a aplicação da LPG localmente, por meio da promoção de debates e proposição de ações, estratégias, diretrizes, regulamentação e formas de execução.