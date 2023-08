CBMDF visita criança que se queimou brincando de bombeiro no DF

O pequeno de 4 anos, chamado Kauã, passa por um tratamento para as queimaduras que feriram 25% do seu corpo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) visitou, nesta terça-feira (22), uma criança internada na Ala de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

A equipe médica do HRAN, referência nacional no tratamento de queimados, descobriu que enquanto brincava de ser bombeiro, o garoto ateou fogo no sofá de sua casa e se queimou ao tentar apagar. O CBMDF foi convidado a visitar o menor na Ala de Queimados.

Em nota, o órgão agradeceu ao hospital pelo convite. “A fascinação das crianças e de alguns adultos com a equipe, o cão e as viaturas só pode ser comparada com a nossa própria fascinação por nossa Corporação e Profissão. Percebemos o quanto somos privilegiados e o quanto ser Bombeiro é bom. Faz bem pros outros e para nós também. Agradecemos a Equipe do HRAN, por nos confiarem uma Missão tão gratificante e pelo empenho com que realizam cada tratamento. Agradecemos também às crianças, pois mesmo em uma condição de pacientes, sob um tratamento quase sempre doloroso, nos fizeram lembrar o tesouro que temos em ser Bombeiros”.