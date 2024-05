CBMDF viaja com destino ao Rio Grande do Sul para prestar apoio às vítimas das catástrofes climáticas enfrentadas

O Comandante Geral do CBMDF, atendendo determinação do Governador do Distrito Federal, enviou na última sexta-feira (3), uma equipe de bombeiros para apoiar o Estado do Rio Grande do Sul nas missões de prevenção, busca, salvamento e resgate de vítimas em decorrência das catástrofes climáticas enfrentadas recentemente.

Junto aos especialistas, foram deslocados cães de busca, viaturas, embarcações e aparatos para operação completa de buscas terrestres e aquáticas.

O CBMDF contribuirá diretamente com os órgãos envolvidos e colocará à disposição militares e conhecimentos já empregados anteriormente em ocorrências nacionais ao longo das últimas décadas.

Objetivo: A operação visa o deslocamento terrestre de militares e materiais de salvamento terrestre e aquático do CBMDF ao Estado do Rio Grande do Sul para missão de apoio a execução de trabalhos de prevenção, busca, salvamento e resgate de vítimas em consequência das fortes chuvas que se concentram no Estado.

Poder Operacional do CBMDF enviado:

Pessoal:

14 militares especialistas em salvamento terrestre e aquático;

02 Agentes de Defesa Civil.

Logística Inicial:

2 cães de busca e salvamento;

4 (quatro) viaturas para operações terrestres: 1 (uma) tipo ASG, 1 (uma) tipo ARF, 1 (uma) tipo ABRC e 1 (uma) tipo AC.

2 embarcações, tipo escaler;

2 motores de popa;

2 ARPs(Drone) do CBMDF;

2 ARPs(Drone) da Defesa Civil;

E diversos equipamentos de buscas terrestres e aquáticas.

Estimativa Inicial de permanência da Força Tarefa naquele Estado:

Do dia 03 a 16 de maio de 2024, e/ou de acordo com futuras determinações do Governador do Distrito Federal.