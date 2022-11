CBMDF socorre vítimas de acidente automobilístico próximo ao Morro da Capelinha

Todas as vítimas do acidente estavam conscientes, orientadas e estáveis. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser interditada

Depois de um começo de manhã agitado no último sábado (19) na DF-230, próximo ao Morro da Capelinha, com um acidente que resultou em uma vítima faltal, a região voltou a receber a visita dos bombeiros por volta das 15h30, após uma colisão frontal envolvendo veículos de passeio.

Foram utilizados 19 militares e seis viaturas nessa ocorrência. Chegando ao local, os bombeiros encontraram um Polo cinza às margens da rodovia, que era conduzido por um homem de 28 anos com suspeita de fratura nos braços e escoriações nas pernas. Ele foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho.

No outro veículo, um Onix laranja, a motorista, uma mulher de 26 anos, foi levado ao Hospital Regional de Planaltina com suspeita de fratura na perna e escoriações nos braços e na região do tórax. Outras duas passageiras também estavam no veículo e foram transportadas ao hospital.

Todas as vítimas do acidente estavam conscientes, orientadas e estáveis. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser interditada, e o CBMDF não infomou a dinâmica do acidente.

Chegando ao local nossa equipe de socorro deparou-se com um VW/Polo de cor cinza, parado às margens da rodovia, era conduzido pelo senhor L.R.S., 28 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HRS, apresentando suspeita de fraturas nos braços e escoriações nas pernas.