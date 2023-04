CBMDF salva família de incêndio em Samambaia

Na residência de quatro cômodos, um foi completamente queimado. Três pessoas que estavam no local foram levadas ao hospital

No sábado (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na Quadra 212, atrás do Mercado Primor, em Samambaia Norte. Foram utilizadas seis viaturas e 25 militares.

Já no local, os bombeiros encontraram muita fumaça e chamas provenientes do segundo piso da residência, um local com quatro cômodos. O combate às chamas foi iniciado, evitando que o fogo, que estava no quarto do casal, consumisse todo o local.

Este quarto ficou completamente queimado, e os demais cômodos foram atingidos de forma parcial. Após o incêndio ser controlado, foi feito o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos.

Antes da chegada do socorro, um sargento da reserva do CBMDF que passava pelas proximidades viu a fumaça e foi até o local, salvando o pai, a mãe e a filha, que estavam na residência já desorientados com a fumaça.

As três vítimas foram intoxicadas pela fumaça. A mãe e a filha, que tem apenas um ano e apresentava tosse e vômito, foram levadas ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Já o pai, que apresentava uma possível queimadura nas vias aéreas, foi levado ao HRAN.