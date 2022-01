CBMDF recebe equipe que atuou nos municípios atingidos pelos dilúvios na Bahia

Na chegada da equipe, o subcomandante do CBMDF e Comandante Operacional, falaram à tropa, parabenizaram e elogiaram o empenho do grupo no cumprimento da missão

Após oito dias da missão de auxílio as vítimas dos dilúvios que aconteceram na Bahia, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal retornou na noite dessa terça-feira (4). Familiares o alto comando da corporação estiveram na base da CBMDF para receber a equipe comandada pelo Major Mendonça. O Sub Comandante Geral do CBMDF, Coronel Edimar, juntamente com o Comandante Operacional, Coronel Eduardo Mundim e a equipe de prontidão do Grupamento de Busca e Salvamento – GBSAL estavam na solenidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou equipes de socorro, resgate e salvamento na tarde do dia 27 de dezembro, em auxílio às populações atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia.

Foi enviada uma equipe composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões e quatro caminhonetes 4×4; levaram consigo, vários materiais e equipamentos para atuarem no socorro, se for necessário. Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate, e vasta experiência no Brasil e exterior.

Em destaque, a equipe do DF atuou em um salvamento aquático, o resgate de vítimas presa às ferragens de um veículo, retirada de pessoas que estavam ilhadas, logística de mantimentos e Auxilio na distribuição de cestas básicas.

Na chegada da equipe, o subcomandante do CBMDF e Comandante Operacional, falaram à tropa, parabenizaram e elogiaram o empenho do grupo no cumprimento da missão, no zelo pela vida e o bem estar do povo baiano.