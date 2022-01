Bombeiros do DF resgatam homem que se afogava em rio na Bahia

Uma parte da equipe de dez militares, atuou no descarregamento de mantimentos de três caminhões para um centro de distribuição na cidade Ipiaú

As equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) trabalharam no descarregamento de mantimentos, bem como, atuaram em um salvamento aquático neste sábado (1), em missão de auxílio as vítimas dos dilúvios que aconteceram na Bahia.

A outra parte da equipe, sediados na cidade de Jequié, realizaram um salvamento aquático. Um homem de 33 anos, havia entrado no Rio de Contas para se refrescar, mas acabou sendo levado pela correnteza, conseguindo se agarrar em uma “ilha” de arbustos mais adiante.

Dois militares do CBMDF então, entraram na água e, equipados, resgataram a vítima da vegetação no rio. Além dos militares do CBMDF, havia um militar do CBMBA auxiliando a equipe do DF. O homem foi atendido posteriormente pela equipe em terra e como se encontrava ileso, não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Ajuda do DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou equipes de socorro, resgate e salvamento na tarde do dia 27 de dezembro, em auxílio às populações atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia.

Foi enviada uma equipe composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões e quatro caminhonetes 4×4; levaram consigo, vários materiais e equipamentos para atuarem no socorro, se for necessário. Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate, e vasta experiência no Brasil e exterior.