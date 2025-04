CBMDF lança Operação Verde Vivo, com foco no combate a incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) lançou, nesta quarta-feira (30), durante cerimônia na Praça do Buriti, a Operação Verde Vivo 2025. A ação, que ocorre anualmente no período de seca e estiagem, foca na prevenção e combate a incêndios florestais no DF. A solenidade contou com a presença da vice-governadora Celina Leão, do comandante-geral da corporação, coronel Leonardo Raslan, do secretário da Segurança Pública, Sandro Avelar, e de cerca de mil militares do CBMDF.

A operação é dividida em três etapas, a primeira é a fase de Preparação e Prevenção, que foca na capacitação das equipes e no planejamento logístico, garantindo que os militares e os recursos estejam prontos para atuar de forma eficaz. Neste primeiro momento também são realizadas ações educativas junto à comunidade, campanhas de conscientização, visitas técnicas, atividades de fiscalização ambiental e realização de queimadas prescritas.

A Fase de Combate – período de maior risco de incêndios -, que engloba a segunda etapa da operação, é marcada pelo aumento da seca e dos focos de calor. Neste momento, as equipes são posicionadas estrategicamente para garantir resposta rápida e efetiva. A última fase é a de Desmobilização e Avaliativa, dedicada à análise dos resultados alcançados, impactos ambientais e operacionais, com o objetivo de aprimorar futuras edições da ação.

“Tem todo um planejamento feito, principalmente das áreas mais afetadas que são as áreas verdes. Também fazemos um trabalho de prevenção com a comunidade para quando chegar a seca forte todos estejam engajados nessa luta”, salientou a vice-governadora, Celina Leão. Durante a solenidade, os presentes também ressaltaram o trabalho de combate aos incêndios que atingiu o DF em setembro do ano passado, um dos maiores da história que atingiu o Parque Nacional de Brasília.

“O engajamento da população foi fundamental, inclusive, para vencer os 167 dias de seca do ano passado, maior seca da história. Ou seja, é uma junção de inteligência, tecnologia e prevenção”, frisou Celina. A operação de 2025 contará com cerca de 600 militares do CBMDF, número que pode ser ampliado de acordo com a necessidade, além de suporte de viaturas especializadas, brigadas florestais, aeronaves e ferramentas de georreferenciamento para o monitoramento das áreas mais suscetíveis aos incêndios florestais.

Com base nos incêndios criminosos de 2024, este ano a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) junto com a Polícia Civil (PCDF) fará um trabalho de inteligência para prevenir queimadas propositais. “A comunidade vai observar movimentos diferentes que podem acarretar incêndios, muitos que são criminosos. A parceria entre as forças de segurança e a comunidade é essencial para que a gente possa resguardar sobretudo os imóveis e a comunidade rural que nesse período fica mais vulnerável”, explicou o secretário de Segurança, Sandro Avelar.

O comandante-geral do CBMDF, coronel Leonardo Raslan, destacou que a corporação está preparada para atuar nos possíveis focos de incêndio durante a seca deste ano. “O ano passado foi um teste para a gente, tivemos que acionar o nível máximo de mobilização da corporação. Então, estamos com todos os homens possíveis que tivemos ano passado. A operação em si já prevê as fases, de acordo com as mudanças climáticas. Caso se agrave o cenário, nós dobramos o pessoal e se necessário colocamos todo o Corpo de Bombeiros em campo. Estamos lutando para fazer o nosso melhor, tenha certeza de uma coisa é o nosso melhor que estará na rua.”

Em setembro do ano passado, o CBMDF registrou 8.554 ocorrências de incêndio em vegetação, e as maiores queimadas atingiram a Floresta Nacional de Brasília (FLONA). “O ano passado tivemos uma forte queimada, mas posso garantir que todos os incêndios nas áreas distritais foram controlados em 48 horas. Cuidar do meio ambiente é uma missão de todos nós”, comentou o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes.

Além dos militares do Grupamento de Proteção Ambiental (Gpram) do Corpo de Bombeiros, participam da operação servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).