CBMDF encontra desaparecidos no Poço Azul

Na madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 2h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de desaparecimento de pessoas em Brazlândia, na área de mata e cachoeira conhecida como Poço Azul.

Foram utilizadas quatro viaturas e 16 militares para buscar as quatro pessoas desaparecidas na região. As buscas pelas trilhas do local começaram imediatamente, junto com chamados e acionamento das sirenes das viaturas. Mas como a área é muito extensa e estava no período noturno, ninguém foi encontrado, e as buscas foram interrompidas até o amanhecer do dia.

Já pela manhã, quando a primeira equipe do CBMDF chegou ao local, as pessoas desaparecidas, que têm idades entre 20 e 52 anos, já haviam se deslocado até a sede da fazenda, onde fica o local onde foram passear.

Eles receberam atendimento e, por estarem conscientes, orientados e estáveis, não necessitaram de transporte ao hospital. As vítimas apresentaram somente escoriações, que são típicas de caminhadas no local.

Segundo informações do próprio grupo, eles saíram para a cachoeira e não perceberam a chegada da noite. Tentaram então entrar em contato com familiares, o que não foi possivel por falta de sinal de celular. Então, decidiram passar a noite no local e fazer a caminhada de volta apenas quando amanhecesse. Eles afirmaram terem ouvido as sirenes, mas estavam distantes e não tinham como emitir um sinal para serem localizados.