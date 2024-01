CBMDF é acionado para combater vazamento de amônia líquida em Luziânia

O incidente deixou uma pessoa ferida

Um vazamento de amônia em um frigorífico próximo ao parque de exposições de Luziânia (GO) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e de Goiás (CBMGO) no fim da noite de segunda-feira (29).

O incidente ocorreu pouco antes da meia-noite, quando dois cilindros de amônia líquida, cada um contendo aproximadamente mil litros, estavam presentes no local. Segundo informações do CBMDF, o visor de uma das válvulas arrebentou, atingindo o operador do tanque.

Dada a extensão da área e o risco de contaminação ambiental, as equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás solicitaram auxílio das equipes de Produtos Perigosos do Grupamento de Proteção Ambiental (GPRam) do CBMDF.

Os militares conseguiram conter o vazamento com segurança. O operador atingido foi transportado para uma unidade de saúde sem lesões aparentes.