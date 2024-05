Agências do trabalhador têm 356 vagas de emprego nesta terça (14)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 356 vagas de emprego nesta terça-feira (14). As oportunidades oferecem benefícios, além da remuneração, e estão lotadas em diversas regiões administrativas. O principal destaque é a demanda por garçom – há 36 vagas no Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Brazlândia, com oferta de R$ 1.420 a R$ 1.510, sem cobrança de escolaridade.

Em Vicente Pires, empregadores estão em busca de dez motofretistas (R$ 1.412) e cinco operadores de caixa (R$ 1.515). Já em Taguatinga, estão abertas 18 oportunidades para auxiliar de limpeza (R$ 1.412) – sendo estas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) -, dez para animador de eventos (R$ 1.800), dez para atendente de lanchonete (R$ 1.800), dez para atendente de padaria (R$ 1.515), quatro para atendente de mesa (R$ 1.412) e duas para balconista (R$ 1.412).

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis do dia seja atrativa para o candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema faz a correspondência dos dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Os empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou por meio do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Além disso, também pode ser utilizado o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília