Cavalete cai e atinge operário em Ceilândia

O homem foi encontrado com sangramento ativo na cabeça, desorientado, mas consciente e estável. Apresentava um possível traumatismo grave de cabeça

Uma queda de material do 14º andar de uma edificação em construção em Ceilândia foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nesta terça-feira (04).

O CBMDF foi acionado através do 193 para uma ocorrência em um canteiro de obras onde, um cavalete teria caído do 14º, atingindo um elevador de transporte de materiais nessa queda e, posteriormente, acertando o trabalhador (um servente de obra) na cabeça. O operário encontrava-se de capacete na hora do acidente.

O homem foi encontrado com sangramento ativo na cabeça, desorientado, mas consciente e estável. Apresentava um possível traumatismo grave de cabeça.

Foi atendido no protocolo de trauma pela guarnição de emergência médica pré-hospitalar e encaminhado para o Hospital Regional da Ceilândia para atendimento médico.

A PCDF foi acionada para o local.