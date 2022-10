CAU/DF contrata pré-incubadora para selecionar ideias inovadoras em arquitetura e urbanismo

Para participar é necessário ter graduação em Arquitetura e Urbanismo e estar com o registro ativo no CAU/DF

O programa de pré-incubação de negócios, CocreationLab, recebe até o dia 17 de outubro inscrições de arquitetos e urbanistas que tenham ideias inovadoras na área da construção civil e queiram transformar em negócio. O programa é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site cocreationlab.com.br/editais/.

A empresa TXM Methods foi contratada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal para viabilizar tecnicamente a iniciativa. Ao todo, serão selecionadas 20 propostas, que durante cinco meses terão acesso à plataforma exclusiva, metodologia desenvolvida pela TXM Methods e mentorias que vão ajudar a desenvolver uma nova empresa.

Para participar é necessário ter graduação em Arquitetura e Urbanismo, estar com o registro ativo no CAU/DF e com suas obrigações em dia junto ao Conselho. Propostas de negócios voltados para arquitetura social terão prioridade com relação aos demais segmentos.