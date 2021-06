Caso Lázaro: Suspeito invade mais uma chácara e forças se agitam

Depois da denuncia, cerca de oito viaturas saíram em disparada para a propriedade do casal

Na tarde deste sábado (26), um casal foi até a escola municipal, onde as forças policiais estão reunidas, afirmando que a chácara deles foi invadida durante a madrugada. A suposição é de que Lázaro Barbosa teria entrado na propriedade. Ao meio dia, quando o caseiro chegou para colocar comidas para os animais, ele percebeu que o cadeado e a porta estavam arrombados.

O casal afirmou que de imediato o caseiro ligou para eles e eles orientaram para que o homem não entrasse. Depois da denuncia, cerca de oito viaturas saíram em disparada para a propriedade do casal. Atualmente, mais de 270 policiais militares, civis, federais e rodoviários federais procuram pelo suspeito de realizar uma chacina no Incra 9, no último dia 9.

Caseiro

O caseiro suspeito de ajudar Lázaro a fugir da polícia, Alain Reis de Santana, foi solto também nessa madrugada, após receber liberdade provisória da Justiça. Durante a manhã, Alain levou a força-tarefa até onde Lázaro supostamente estava.

Segundo o advogado de Alain, Adenilson Santos, a prioridade no momento é a segurança do cliente. Além do caseiro, Elmi Caetano, um fazendeiro de 74 anos, também foi preso acusado de ajudar Lázaro a se esconder dos policiais. Segundo o depoimento do caseiro, Lázaro dormiu por cinco dias na fazenda do idoso.

De acordo com o auto de prisão em flagrante dos dois homens, o fazendeiro se recusou a deixar os policiais entrarem na propriedade e preferiu ficar em silêncio. Segundo o secretário de Segurança Pública do Goiás, Rodney Miranda, os dois suspeitos confirmaram ter ajudado Lázaro. Os dois ainda devem responder por favorecimento pessoal e posse de arma de fogo, já que a polícia encontrou espingardas e munições na propriedade.