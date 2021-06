Caso Lázaro: Movimentação segue intensa em Girassol

Mais cedo, a dona de uma fazenda em Girassol (GO) afirmou que Lázaro teria dormido em sua propriedade na última noite

Após Lázaro supostamente ter sido visto próximo a uma chácara em Girassol (GO) nesta tarde de quinta-feira (24) e as forças de segurança terem se deslocado para o local, a movimentação continua intensa nas proximidades, com dezenas de viaturas das policias e bombeiros, helicópteros e o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda. As equipes ainda fecharam as vias próximas.

Mais cedo, a dona de uma fazenda em Girassol (GO) afirmou que Lázaro teria dormido em sua propriedade na última noite. Segundo a mulher, que deu entrevista para a TV Record e não quis se identificar, ele teria levado um facão, roupas, cobertores e comida, além de, aparentemente, ter assistido televisão.

Há 16 dias foragido, Lázaro é suspeito de cometer, além do assassinato em Ceilândia, outros crimes graves, como estupro. As buscas ocorrem nas cidades de Edilândia e Girassol, que pertencem a Cocalzinho de Goiás (GO), e contam que 200 policiais civis, militares, federais e rodoviários federais.

Depois de muito movimentação na semana passado, esta semana tem corrido sem muitas novidades sobre o suspeito, completando cinco dias sem qualquer sinais comprovados.