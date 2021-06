Caso Lázaro: Forças de segurança se agitam

Junto ao grupo estava o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda

Por volta das 15h desta quinta-feira (24), dezenas viaturas e dois helicópteros das polícias civil e militar do Distrito Federal e Goiás saíram às pressas em direção a mata. As forças já procuram há 16 dias pelo suspeito de chacina no Incra 9, no último dia 9, Lázaro Barbosa. Junto ao grupo estava o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda.

