Mais um dia se inicia e Lázaro segue foragido

Não há rastros confirmados do suspeito há pelo menos cinco dias. Força-tarefa cria app para tentar ajudar nas buscas

Depois de muita movimentação nas buscas Lázaro Barbosa de Sousa na semana passada, esta semana tem corrido sem muitas novidades sobre a caçada ao principal suspeito da chacina no Incra 9 no último dia 9. Já são pelo menos cinco dias sem que a força-tarefa tenha visto rastros confirmados do fugitivo. Nesta quinta-feira (24), completam-se 16 dias de trabalhos.

Com o intuito de melhorar o sistema de recebimento de denúncias, a força-tarefa lançou na quarta (23) o aplicativo Brasil Mais Seguro, disponível para android e iOS. A plataforma permite que os usuários realizem denúncias em um raio de 100km de Cocalzinho de Goiás-GO, onde se concentram as buscas pelo suspeito. O sistema filtra as informações para diminuir os trotes através de uma tecnologia de georreferenciamento para identificar a localização do denunciante.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o aplicativo foi criado exclusivamente para auxiliar nas buscas por Lázaro. Desde 20 de junho, mais de 3 mil denúncias foram recebidas no disque-denúncia do caso, este criado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO). No entanto, a maioria delas não auxiliaram nas buscas.

As denúncias recentes de um carro incendiado e roupas encontradas próximo a Águas Lindas-GO ainda são apuradas, e não há, no momento, indícios de que Lázaro tenha envolvimento com os fatos.