Caso de gripe aviária é confirmado no Zoológico de Brasília

O Governo do Distrito Federal confirmou nesta terça-feira (3) um caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no Zoológico de Brasília. A amostra foi coletada no dia 28 de maio, após o zoológico notificar a morte de duas aves.

Segundo a Secretaria de Agricultura (Seagri), o zoológico foi fechado preventivamente enquanto se aguardava o resultado dos exames, que foram realizados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-MAPA).

Com a confirmação do caso, e em alinhamento com o Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, o local seguirá interditado até o dia 12 de junho, desde que não haja novos registros da doença. Durante esse período, a vigilância sanitária será intensificada para monitorar a saúde das aves.

A Seagri reforça que o consumo de carne de frango e ovos é seguro, desde que os produtos sejam inspecionados. A gripe aviária não é transmitida por meio da alimentação, portanto não há motivo para alarme quanto ao consumo.

A população, no entanto, deve evitar o contato com aves mortas. Qualquer suspeita de aves com sintomas respiratórios, neurológicos ou mortes súbitas e em grande número deve ser comunicada imediatamente à Seagri pelo e-mail falecomadefesa@seagri.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 99154-1539.