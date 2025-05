Casal é preso com 25Kg de maconha em operação conjunta da PMDF e PMGO

Em uma operação conjunta entre o Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO), um casal foi preso por tráfico de drogas na região de São Sebastião.

Os policiais do TOR realizavam um ponto de bloqueio quando um veículo tentou fugir da abordagem. Iniciou-se então um breve acompanhamento, que resultou na rápida interceptação e abordagem do automóvel.

Durante a revista, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 25 quilos, escondidos no interior do veículo. Segundo informações, o automóvel teria saído de Goiás com destino ao Distrito Federal, onde a droga seria distribuída.

O condutor, de 27 anos, possuía diversas passagens pela polícia, incluindo crimes de roubo, lesão corporal, direção perigosa e violência doméstica (Lei Maria da Penha). Já a passageira, de 33 anos, não tinha antecedentes criminais.

O casal foi detido em flagrante e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A apreensão representa mais um duro golpe contra o tráfico interestadual de entorpecentes e reforça o compromisso das forças de segurança na proteção das fronteiras do Distrito Federal.