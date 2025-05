Irlanda quer proibir importação de produtos de assentamentos israelenses

O governo irlandês aprovou, nesta terça-feira (27), a redação de um projeto de lei para proibir a importação de bens provenientes de assentamentos israelenses considerados ilegais segundo o direito internacional, uma medida sem precedentes para um membro da União Europeia.

No ano passado, o Tribunal Internacional de Justiça declarou que a ocupação israelense da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e da Faixa de Gaza é ilegal de acordo com o direito internacional, uma opinião consultiva que a Irlanda disse ter guiado a sua decisão.

“O governo concordou em avançar com uma legislação que proíba o comércio de bens com os assentamentos ilegais nos territórios palestinos ocupados (…) O governo considera que isso é uma obrigação sob o direito internacional”, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à AFP.

O projeto diz respeito a produtos como frutas, legumes ou madeira, mas não incluirá serviços, como turismo ou tecnologia. Antes da decisão do gabinete, o ministro das Relações Exteriores, Simon Harris, disse que espera que outros países da União Europeia sigam o exemplo da Irlanda.

Cerca de 500 mil israelenses vivem em assentamentos considerados ilegais pela ONU, em meio a 3 milhões de palestinos, na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.

Em maio de 2024, Irlanda, Noruega e Espanha, às quais se juntou um mês depois a Eslovênia, reconheceram o Estado palestino.

A expectativa é de que o projeto seja aprovado pelo Legislativo e se converta em lei a partir do outono (que, no hemisfério norte, tem início em setembro).

© Agence France-Presse