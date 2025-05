Lula escolhe para STJ juiz apoiado por Kassio, ministro do STF

CATIA SEABRA E JOSÉ MARQUES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) escolheu nesta terça-feira (27) Carlos Pires Brandão, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), para uma das duas vagas de ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) abertas.

Brandão é apoiado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques e pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Ele foi escolhido sete meses após o STJ montar duas listas de três nomes para o presidente selecionar dois escolhidos, que ainda serão sabatinados pelo Senado.

Além do juiz selecionado, a lista com postulantes dos Tribunais Regionais Federais era composta por Daniele Maranhão, também do TRF-1, em Brasília, e por Marisa Santos, do TRF-3, em São Paulo.

As duas cadeiras ficaram vagas com a aposentadoria de duas ministras, Laurita Vaz, em outubro de 2023, e Assusete Magalhães, em janeiro do ano passado.

Lula teria que escolher um nome da lista entre magistrados que integram um dos seis Tribunais Regionais Federais do país e outra de um integrante do Ministério Público.

Lula já indicou em seu terceiro mandato outros três ministros para a corte: a advogada Daniela Teixeira e os desembargadores Afrânio Vilela e Teodoro Santos.