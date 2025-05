Dois pombos invadem voo da Delta nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Dois pombos invadiram a cabine do voo DL2348 da Delta Air Lines, atrasando em uma hora a decolagem de Minneapolis com destino a Madison, nos Estados Unidos, no sábado (24).

Durante o embarque, um passageiro alertou uma comissária sobre a presença de um pombo na cabine. Um funcionário da Delta encarregado das bagagens conseguiu remover a ave com segurança, a tempo de o avião sair do portão no horário.

No entanto, após o avião deixar o portão, um segundo pombo surgiu, voando pela cabine. Passageiros tentaram capturá-lo com um casaco, sem sucesso. O piloto então retornou ao portão, onde o pombo foi removido pelo mesmo funcionário.

Passageiros filmaram a cena, incluindo as tentativas de captura, e as imagens foram amplamente divulgadas em redes sociais e veículos de imprensa. Um vídeo gravado pelo passageiro Tom Caw mostra o momento em que outro passageiro tenta capturar o pombo com uma jaqueta.

Em uma publicação no Instagram, Caw descreveu o episódio: “Quando embarquei, ouvi um passageiro dizer à comissária que havia um pombo no avião. O piloto pegou o microfone e confirmou, dizendo que não tinha experiência com esse tipo de situação. Quando os funcionários conseguiram remover o pombo, os passageiros aplaudiram -e uma garotinha até perguntou se podia fazer carinho nele.”

Após o segundo pombo surgir, o piloto precisou avisar a torre de controle sobre o retorno. “O piloto disse que, ao informar à torre que voltariam por causa de um pombo, o controlador respondeu que era a primeira vez que ouvia algo assim. O piloto respondeu que para ele era a segunda -a primeira tinha sido meia hora antes”, relatou Caw.

Em nota oficial, a Delta agradeceu “as ações cuidadosas” da equipe e dos clientes para remover com segurança os dois pássaros da aeronave antes da partida e pediu desculpas pelo atraso na viagem.