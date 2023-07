Casal é preso acusado de tráfico de drogas na Estação Rodoviária

Ao perceber a ação dos policiais, o homem jogou uma grande pedra de crack no chão. Na abordagem, foram encontrados R$ 33,00 em dinheiro e uma máquina de cartão

Nesta segunda-feira (17), um casal foi preso acusado de tráfico de drogas na Estação Rodoviária.

Segundo informações da Polícia Militar, a prisão do casal contou com ajuda das câmeras de segurança que filmaram as ações do crime.

A equipe da PM fez a abordagem no casal e em um usuário, durante a abordagem ao usuário, foram encontradas porções de crack. Ele admitiu ter adquirido a droga por R$ 33,00 do casal.

Ao perceber a ação dos policiais, o homem jogou uma grande pedra de crack no chão. Na abordagem, foram encontrados R$ 33,00 em dinheiro e uma máquina de cartão.

O casal e o usuário foram conduzidos à 5ª DP para registro da ocorrência.