Com aulas gratuitas, equoterapia ofertada pela PM ajuda a mudar vidas

Parceria com a Secretaria de Educação proporciona atendimento a até 120 pessoas com deficiência em cada ciclo de dois anos. Aulas são no Regimento da Polícia, no Riacho Fundo

De segunda a sexta-feira, crianças e adolescentes com deficiência seguem para o Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar (RPMon), no Riacho Fundo, para mais uma sessão de terapia. Sobre o cavalo, elas se empoderam e criam vínculos tanto com o animal quanto com seus instrutores. Este é o propósito do Centro de Equoterapia, que funciona há mais de 30 anos no mesmo local, e é uma parceria da corporação com a Secretaria de Educação (SEE).

As aulas são gratuitas e o projeto atende pacientes com diferentes diagnósticos, como síndromes raras, síndrome de Down, transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, atrofias musculares e outras. Para participar, é necessário ter encaminhamento médico. Quem se inscreve, entra numa fila de espera e aguarda até ser convocado.

“A equoterapia oferece tanto benefícios físicos, equilíbrio e coordenação motora, como sociais, como a melhoria da autoestima e da qualidade de vida dos nossos praticantes”, explica a coordenadora pedagógica do centro, a professora e fisioterapeuta Andrea Moraes.

Cada ciclo conta com 120 aprendizes a partir dos 3 anos de idade | Fotos: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

“Montar a cavalo é uma experiência muito prazerosa, uma terapia sensorial. E os resultados são muito positivos tanto para alunos quanto para suas famílias”, diz. Cada ciclo conta com 120 aprendizes a partir dos 3 anos de idade e tem a duração de dois anos, quando as aulas se encerram e dão vez a novos participantes.

O projeto é desenvolvido por 15 policiais e oito servidores cedidos pela Secretaria de Educação. Além disso, dez cavalos da Polícia Montada são usados exclusivamente para a terapia. “São cavalos mais dóceis, que já trabalharam no policiamento de rua, na escolinha de equitação, e estão na ‘progressão da aposentadoria’”, brinca o tenente-coronel Genilson Oliveira, comandante do RPMon. “O risco de uma queda, de um acidente, praticamente inexiste”, acrescenta.

São vagas destinadas a alunos da rede pública, dependentes dos policiais militares e para a comunidade em geral (veja abaixo como se inscrever). Após o recesso de julho, as aulas retornam no dia 1º de agosto. “É uma parceria que deu muito certo com a secretaria, em que além dos policiais, temos a equipe multidisciplinar com professores e pedagogos”, explica o tenente-coronel. “E o período de aprendizado acaba em dois anos, até mesmo para que tenhamos rotatividade e possamos atender a mais pessoas”, frisa.

Serviço

Centro de Equoterapia da PMDF

– Aulas de terça a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino

– Local: Regimento de Polícia Montada – Rodovia BR-060, AE 1, Riacho Fundo

– Vagas: 120

– Mais informações: (61) 99676-1982 ou no local

Com informações da Agência Brasília