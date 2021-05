Casa própria, mais de 2,2 mil famílias conquistaram esse sonho

“Eu não tinha mais esperança. Sou filha de Brasília e não entendia o porquê que ainda não tinham me chamado”, lembra Ivonete

Há dois meses Ivonete Lobo, 54 anos, recebia das mãos do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, a chave da sua casa própria no condomínio Parques dos Ipês, em São Sebastião. Conquistar sua moradia não era só um sonho, mas uma forma de dar conforto ao filho – que tem limitações de locomoção. Ela é uma das 2.256 pessoas incluídas na política habitacional do GDF, que conseguiram a casa própria entre 2019 e 2020 e o primeiro semestre de 2021.

A dona de casa morava junto com o marido e o filho na casa de sua mãe há 20 anos. “Eu não tinha mais esperança. Sou filha de Brasília e não entendia o porquê que ainda não tinham me chamado”, lembra Ivonete. “Desde o ano passado pediram a minha documentação e finalmente tenho um lugar para chamar de meu”, comemora.

Ivonete aprovou o apartamento de pouco mais de 47 metros quadrados e não precisou gastar dinheiro do salário mínimo – única fonte de renda da família – para mobiliar o local. “São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Tudo mobiliado e adaptado para o meu filho”, conta. “Vou pagar apenas R$ 80 por mês, então vai caber direitinho no nosso orçamento. Estou muito feliz. É uma sensação que não dá para explicar com palavras”, se emociona.

Assim como Ivonete, Adriana Nóbrega, 46 anos, também não faz mais parte da fila de espera da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab/DF). “Foram 11 anos de espera. Sempre quis ter minha casa própria e agora consegui conquistá-la. É um sonho que se tornou realidade”, comenta ela, que morava com os dois filhos na casa da mãe.

Além de ter gostado do imóvel, a técnica de enfermagem também aprovou o valor do financiamento. Ela vai pagar R$ 270 por mês. “Se formos comparar com preços de aluguéis que estão cobrando por aí, é um valor muito bom”, avalia. “Estou pagando por algo que será meu, então vale muito à pena”, finaliza.

Programa

Fotos: Tony Oliveira / Agência Brasília

As unidades habitacionais entregues à população fazem parte de uma parceria entre os programas Morar Bem, do GDF, e Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O projeto oferta moradia com infraestrutura urbana; abastecimento de água, esgoto e sanitário; energia elétrica; iluminação pública; instalações telefônicas; redes de drenagem de águas pluviais; pavimentação asfáltica e equipamentos públicos.

Para participar é preciso ser maior de idade ou emancipado na forma da lei; morar no Distrito Federal nos últimos cinco anos; não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel no DF; não ser beneficiário em outro programa habitacional da capital e ter renda bruta de até 12 salários mínimos. Para se inscrever, é preciso acompanhar a abertura das inscrições pelo site da Codhab/DF (http://www.codhab.df.gov.br/).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Codhab, Wellington Luiz, explica que, após estudos, a construção das casas e apartamentos são determinadas pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. “É um processo lento e longo. Desde que assumimos a gestão, estamos fazendo projetos de curto, médio e longo prazo para que nos próximos anos continuem entregando moradias para a população”, informa.

Wellington Luiz ressalta que, além de realizar o sonho das pessoas, a conquista da casa própria inibe a compra de imóveis irregulares. “Quando o estado se faz presente e garante a habitação das pessoas, elas não vão querer comprar um local ilegal. Em dois anos e meio, conseguimos planejar, aprovar, construir e entregar moradia para a população”, destaca o presidente.

Com informações da Agência Brasília