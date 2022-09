Casa pega fogo na Samambaia

Quando as equipes chegaram ao local, muita fumaça já podia ser vista saindo pelas janelas do andar superior da residência

Um sobrado pegou fogo na região administrativa de Samambaia nesta quarta-feira (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local por volta das 14h

O segundo andar era composto por cinco cômodos. Após se certificar que não havia pessoas na casa, as equipes começaram o combate ao incêndio, confinando o incêndio e atacando diretamente os focos.

De todo o imóvel, somente o pavimento superior foi atingido. Foram destruídos móveis e eletrodomésticos. A alta temperatura alcançada chegou a destruir toda a cobertura da casa e deixou rachaduras nas paredes.

No momento em que o incêndio se iniciou, havia dois adultos no andar de baixo e no andar de cima, um adulto, um adolescente e duas crianças. Todos saíram do imóvel sem nenhum ferimento.

A Defesa Civil e perícia de incêndio foram acionadas. A cena foi deixada aos cuidados dos proprietários da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal orienta a toda a população, que ligue para o número 193 em caso de incêndio, informando o endereço correto do local sinistrado e se possível um ponto de referência conhecido. Orienta ainda, a jamais se aventurar tentando apagar as chamas por conta própria, o que o colocaria em situação risco, podendo se tornar uma vítima.