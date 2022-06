Casa pega fogo com três crianças e um cadeirante no DF

Os vizinhos controlaram as chamas usando baldes de água e água de mangueira de jardim

Uma residência foi atingida por um incêndio no fim da tarde desta terça-feira, 21, em Santa Maria, no Distrito Federal. No local, estavam três crianças e um cadeirante, que não se feriram. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro.

A casa, com cinco cômodos, abrigava as três crianças, de sete, cinco e três anos de idade, além de um homem de 62 anos de idade, cadeirante, que não conseguia se locomover.

Uma responsável cuidava das pequenas e precisou se afastar para buscar outra criança na escola. Oportunidade onde a criança de 5 anos brincou com um isqueiro, pertencente à cuidadora. O fato teria dado início ao fogo, segundo populares que estavam próximos ao local.

Ainda segundo os populares, a criança de 7 anos retirou as demais da casa e correu para chamar os vizinhos e pedir ajuda, para retirar o adulto e ajudarem a apagar o fogo.

Os vizinhos controlaram as chamas usando baldes de água e água de mangueira de jardim. Quando o CBMDF chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado.

O quarto onde as crianças dormiam queimou totalmente: roupas, duas camas beliche, guarda roupa e comoda, foram queimadas.

A perícia do CBMDF foi acionada.