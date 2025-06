PMDF apreende pássaros silvestres criados ilegalmente no Riacho Fundo II

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe de Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), apreendeu quatro pássaros da fauna silvestre brasileira criados de forma irregular em cativeiro, no Riacho Fundo II, nesta sexta-feira (6).

A equipe recebeu a informação de que no interior da residência havia quatro exemplares da espécie conhecida como baiano (Sporophila nigricollis), mantidos ilegalmente. O responsável foi autuado com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 29, caput, inciso III, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

As aves foram apreendidas e serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama), onde receberão os cuidados necessários antes de serem destinadas adequadamente.