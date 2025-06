DF promove III Jornada de Triagem Neonatal com foco em avanços e desafios do Teste do Pezinho

Gestores, profissionais e estudantes da área da saúde, além de pacientes e familiares, participaram nesta quinta (5) e sexta-feira (6) da III Jornada de Triagem Neonatal do Distrito Federal. Realizado em formato de simpósio, o encontro contou com a presença de especialistas de instituições brasileiras e internacionais, que discutiram os avanços técnico-científicos e as perspectivas futuras para o Teste do Pezinho.

O exame, oficialmente conhecido como triagem neonatal, consiste na coleta de gotas de sangue do calcanhar dos recém-nascidos, com o objetivo de identificar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. A detecção antecipada permite intervenções eficazes que ajudam a reduzir a mortalidade infantil e a melhorar a qualidade de vida das crianças diagnosticadas.

A programação da jornada teve enfoque multidisciplinar e proporcionou um espaço para o intercâmbio de experiências, atualização de protocolos e debate sobre o papel estratégico do teste na saúde pública. A realização do evento coincidiu com o Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho.

Referência na América Latina

Ao final do primeiro dia, oito profissionais foram agraciados com o Prêmio Heróis da Triagem Neonatal Ampliada. A iniciativa serve como forma de reconhecer e incentivar ações, em diferentes âmbitos, que promovem melhorias no serviço de triagem neonatal. Uma das homenageadas foi a médica Maria Teresinha de Oliveira Cardoso, pioneira na implantação do Teste do Pezinho na rede pública.

A especialista em genética é uma “eterna inspiração” no que se refere ao cuidado em doenças raras, destacou a vice-governadora Celina Leão, presente na abertura da III Jornada, realizada na manhã de quinta-feira (5). “Uma mulher que nunca viu dificuldades, sempre viu oportunidades. Se hoje o DF é referência em triagem neonatal, é porque lá atrás a doutora Teresinha acreditou nisso”, disse.

Pioneira na técnica, Maria Teresinha de Oliveira Cardoso foi homenageada na jornada

Teresinha atribui o êxito do programa distrital ao esforço coletivo. “Saímos na frente no Brasil e nos tornamos referência na América Latina graças ao trabalho somado de todos que sonham com uma saúde melhor para as crianças”, declarou a diretora da regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.

Oferta expandida

No DF, o Teste do Pezinho na rede pública é capaz de identificar 62 doenças – sendo a única unidade da federação a realizar a oferta expandida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Ver nosso trabalho reconhecido e servindo de modelo para outros estados dá ânimo para prosseguir com melhorias para esse programa que é tão impactante para a população”, afirmou o chefe do Programa de Triagem Neonatal do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), Gerson Carvalho. “Demonstra também que, ao ouvir o corpo técnico, é possível construir um modelo que dá certo – com autonomia e administração pública”, completou.

O evento terminou, na tarde de sexta-feira (6), com uma visita técnica guiada às instalações do Serviço de Referência de Doenças Raras e de Triagem Neonatal do Distrito Federal, localizado na Unidade de Genética no Hospital de Apoio de Brasília. Participaram dos dois dias de encontro mais de 30 representantes do serviço de triagem neonatal de outras unidades da Federação.

*Com informações da Agência Brasília